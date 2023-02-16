В Свердловской области 9 из 10 дел о банкротстве касаются физлиц

За прошлый год в Арбитражном суде Свердловской области рассмотрели 10 236 дел о банкротстве. Из них только 839 дел касались юрлиц, еще полторы сотни – банкротства ИП, а более 9 тысяч дел – банкротства физлиц. По словам заместителя председателя арбитражного суда Светланы Сушковой, в отношении физлиц рассматривались дела по искам 2021 года и начала 2022-го, процессы по банкротству бизнеса длятся дольше, иски подавались раньше.

Кроме того, в прошлом году на 47% выросло количество исков о банкротстве физлиц, а количество дел о банкротстве юрлиц упало на 45%. Это, вероятно, связано с тем, что действовал мораторий на банкротство – до сентября подать заявление о несостоятельности можно было только в отношении самого себя. «Новый День» рассказывал, как арбитраж заваливали исками о банкротстве граждан. Как сообщила сегодня Сушкова, после отмены моратория в арбитраже не увидели какого-то всплеска числа исков о банкротстве юрлиц. Но вместе с этим почти на треть выросло количество исков по спорам, касающихся договоров займов и кредитов, есть тенденция роста числа споров о взыскании задолженностей со стороны крупных банков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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