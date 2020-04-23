Арбитражный суд ждет исков о банкротстве ипотечников и готовится отбирать квартиры

В Арбитражном суде Свердловской области прогнозируют рост числа банкротств физлиц из-за коронавируса. И если сейчас за банкротами сохраняется единственное жилье, то вскоре будут признавать несостоятельными ипотечников, которые потеряют квартиру, даже если у них есть дети и жить им больше негде.

На сегодняшний день типичный портрет должника выглядит так: ему 35-45 лет, чаще всего это женщина, она в разводе и у нее есть дети, ее буквально недавно уволили с работы, скорее всего, кредиты она набрала после увольнения, она может жить в Екатеринбурге или в области, соотношение 50/50. Однако, как рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков, портрет постепенно меняется, все чаще банкротятся молодые люди 20-25 лет, которые набрали с десяток микрокредитов.

Свои коррективы могут внести коронавирусные каникулы и кризис. Пандемия может спровоцировать рост числа банкротств тех, кто не в состоянии платить ипотеку. «До пандемии таких случаев почти не было, потому что все понимали, если человек подаст иск, его квартиру продадут с торгов, у него не будет иммунитета на единственное жилье, потому что квартира в залоге. Мы понимаем, что это будут самые тяжелые дела, будет вставать вопрос о взыскании на квартиру. Когда речь идет о выселении, такие иски морально тяжело рассматривать, тем более если есть дети, это будет вызовом для нас в том числе с нравственной стороны. Мы готовимся к негативному сценарию, но надеемся, что и банки, и органы исполнительной власти, смогут повлиять на этот процесс», – прокомментировал Илья Чураков.

Он отметил, что наступает эра банкротств физлиц. Если три года назад в суде было 18 судей, рассматривающих дела о банкротстве физлиц, то теперь их уже 30. С 1 января этого года в суд поступило 1 310 заявлений о признании банкротом физлиц, а за первые 4 месяца прошлого года – 850. Тенденция связана с тем, что сама по себе процедура относительно нова, и на первых этапах как «физиков» банкротили в основном предпринимателей в рамках взыскания субсидиарный ответственности. В период нерабочих дней в суд поступило 218 заявлений, примерно столько же, сколько и годом ранее. Но, подчеркнул Чураков, о росте числа должников из-за коронавируса можно будет говорить только следующем месяце, не исключено, что иски, которые многие до сих пор отправляют почтой, просто не дошли до суда.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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