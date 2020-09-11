На Среднем Урале запущено первое досудебное банкротство

В Свердловской области впервые рассматривает банкротство физлиц по новому закону. Процедура внесудебного банкротства запущена в отношении 53-летней жительницы Каменска-Уральского, которая задолжала «Хоум кредит банку» почти 200 тысяч рублей.

Как сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, три заявления о банкротстве в упрощенном порядке вернули из-за отсутствия данных о завершенном исполнительном производстве.

Напомним, с 1 сентября в России изменился порядок личного банкротства. Физлица, которые задолжали от 50 до 500 тысяч рублей, могут подать на банкротство во внесудебном порядке. То есть им не нужно искать финансового управляющего и оплачивать его работу и проходить банкротство в Арбитражном суде, достаточно подать заявление через МФЦ, процедура внесудебного банкротства длится полгода, после чего должника освободят от обязательств. Последствия стандартные: временный запрет регистрировать ИП, быть директором и брать новые кредиты. За первую неделю в МФЦ Свердловской области поступило пять заявлений.

Заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков ранее прогнозировал, что из-за пандемии и нерабочих дней изменится портрет типичного банкрота, и вполне возможно, что будет очень много обращений от тех, кто не в состоянии выплачивать ипотеку.

Каменск-Уральский, Светлана Загороднева

Каменск-Уральский. Другие новости 11.09.20

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