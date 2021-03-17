В Свердловской области завершено первое дело о внесудебном банкротстве

МФЦ Свердловской области завершил первое дело о внесудебном банкротстве. Несостоятельной по упрощенной процедуре признали 54-летнюю женщину из Каменска-Уральского. Как указано в едином реестре сведений о банкротстве, она задолжала чуть менее 200 тысяч рублей «Хоум кредит банку».

Возможность банкротства во внесудебном порядке появилась у россиян в сентябре 2020 года, на процедуру отводится полгода, соответственно, первые завершения банкротства начались в марте. К сегодняшнему дню единый реестр опубликовал 162 сообщения о признании людей банкротами, а заявления подавались тысячами. Но в итоге порядка 80% из них отклоняются.

Напомним, заявления на внесудебное банкротство могут подать физлица, которые задолжали от 50 до 500 тысяч рублей, при этом на них не числятся открытые исполнительные производства, то есть уже нет никакого имущества, за счет которого можно было бы рассчитаться.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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