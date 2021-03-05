Эксперт: 80% заявлений о внесудебном банкротстве возвращаются

В России с сентября 2020 года действует процедура внесудебного банкротства – предполагалось, что это будет упрощенная процедура для должников с небольшими суммами, у которых нет никакого имущества. Как сообщил сегодня на пресс-конференции президент Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Михаил Сачев, на конец декабря из тысяч поданных заявлений по стране только по 1,8 тысячи запустили процедуру, в 4,5 тысячи случаев был отказ. «Качество поданных документов таково, что 70-80% заявлений возвращается. И я вчера посмотрел, всего один человек из потребительского банкротства достиг своей цели», – прокомментировал Сачев.

Зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков добавил, что к ним на рассмотрение поступило одно заявление об оспаривании действий МФЦ, которое отказало в процедуре внесудебного банкротства.

Напомним, на внесудебное банкротство могут подать физлица, которые задолжали от 50 до 500 тысяч рублей, при этом на них не числятся открытые исполнительные производства, то есть уже нет никакого имущества, за счет которого можно было бы рассчитаться. Срок банкротства – полгода, тратиться на арбитражного управляющего и на другие расходы не надо.

Добавим, как сегодня рассказал Чураков, за прошлый год уральцы в полтора раза чаще стали подавать на собственное банкротство в суд.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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