В пандемию уральцы стали в полтора раза чаще подавать заявления о своем банкротстве

На Среднем Урале в год пандемии сильно выросло число людей, которые попросили их обанкротить. Если в 2019-м в Арбитражный суд Свердловской области поступило 3473 дела о банкротстве физлица, то в 2020-м – 5721 заявление. При этом только 135 заявлений было подано от индивидуальных предпринимателей – массовый характер носит именно потребительское банкротство. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал зампредседателя суда Илья Чураков.

Он отметил, что в подавляющем большинстве случаев граждане сами подают заявление о своем банкротстве, реже это делают банки, еще реже – налоговая. Но стандартно в кредиторах числятся банки, МФО и коллекторы.

Типичный должник – это мужчина или женщина средних лет, есть дети, порой двое, в семье кто-то потерял работу, и стало невозможно обслуживать один или даже два кредита. Иногда обращаются одинокие люди. «К сожалению, чаще сначала они идут не к нам, а туда, где можно получить деньги без документов и под высокий процент, и, получив там высокую долговую нагрузку, потом идут к нам», – прокомментировал судья. В числе причин, из-за которых граждане подают заявления о собственном банкротстве, он отметил не только долговую нагрузку, но и доступность процедуры. В целом с каждым годом существования этого института услуга становится все популярнее.

«Сказать, что именно пандемия повлияла на рост числа банкротств, мы не можем. Год назад, в апреле, мы делали прогноз, что из-за пандемии мы увидим большое число банкротств ипотечных должников. К счастью, прогноз не оправдался. Видимо, меры, которые принимало правительство, и ориентированность банков на реструктуризацию долгов повлияли – вала банкротств ипотечников нет, и слава богу. Потому что за каждой такой историей стоят семьи, дети», – уточнил зампредседателя суда.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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