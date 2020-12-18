За год в Свердловской области число личных банкротств выросло более чем на 70%

За неполный 2020 год в Свердловской области банкротами стали 4793 человека – к 18 декабря прошлого года таких было 2780 – на 72% меньше.

Вал банкротств пришелся на второе полугодие 2020-го. Как передает корреспондент «Нового Дня», за третий квартал этого года в едином реестре сведений о банкротстве было опубликовано 1654 сообщения о признании гражданина несостоятельным и введении реализации его имущества, в четвертом квартале – 1414 сообщений. Для сравнения, за второе полугодие, то есть за шесть месяцев прошлого года было всего 1618 таких сообщений. Банкротств было больше с самого начала года: чуть более 1100 за первые шесть месяцев 2020 года против более 1700 за второе полугодие, притом что в апреле арбитражный суд вынес всего 40 таких решений, так как практически не работал из-за коронавирусных каникул.

С сентября этого года граждане могут пройти упрощенную процедуру личного банкротства, если долг не связан с работой ИП и не превышает полмиллиона рублей. Для этого не нужно обращаться в суд, достаточно подать заявление в МФЦ. На сегодняшний день запущено 24 процедуры. В 144 случаях людям вернули заявления из-за нарушений правил, практически во всех случаях причина отказа одна – отсутствуют данные о завершении исполнительного производства. Ни одно внесудебное банкротство еще не завершено.

О том, что из-за пандемии и нового кризиса может быть вал заявлений о несостоятельности, в Арбитражном суде говорили еще в апреле. Заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков считает, что вскоре признавать банкротами будут ипотечников, которые потеряют квартиру, даже если у них есть дети и жить им больше негде.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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