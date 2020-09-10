За первую неделю упрощенного банкротства заявления подали пятеро свердловчан

С 1 сентября в России заработал закон об упрощенной процедуре банкротства, на Среднем Урале уже есть те, кто им воспользовался. Как сообщила «Новому Дню» директор ГБУ СО «МФЦ» Наталья Змеева, за первую неделю поступило пять заявлений о признании банкротом во внесудебном порядке, было предоставлено 9 консультаций. Банкротиться решились жители Верхней Салды, Артемовского, Нижней Туры и Нижнего Тагила. Отметим, в едином федеральном реестре сведений о банкротстве еще не зафиксировано ни одного сообщения о возбуждении процедуры упрощенного банкротства.

Подать на банкротство во внесудебном порядке могут те, у кого сумма долга в пределах от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и в случае, когда исполнительное производство завершено, то есть приставы ничего взыскать не могут. В таком случае гражданин может обратиться в МФЦ, процедура внесудебного банкротства длится полгода, после чего должника освободят от обязательств. Последствия стандартные: временный запрет регистрировать ИП, быть директором и брать новые кредиты. Но сама процедура проще, чем банкротство по обычной схеме, через арбитражный суд, – не нужно обращаться к финансовому управляющему, оплачивать его услуги, платить за оповещение кредиторов, за внесение в единый государственный реестр сведений о банкротстве и т. д.

Еще до вступления в силу законопроекта об упрощенном порядке в Арбитражном суде Свердловской области фиксировали взрывной рост числа личных банкротств. Заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков прогнозировал, что из-за пандемии и нерабочих дней изменится портрет типичного банкрота, и вполне возможно, что будет очень много обращений от тех, кто не в состоянии выплачивать ипотеку, с последующим изъятием жилья.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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