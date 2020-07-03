В Свердловской области начался взрывной рост личных банкротств из-за пандемии коронавируса

Три месяца пандемии коронавируса привели к резкому росту банкротств граждан. В основном это люди, которые потеряли работу и не смогли оплатить долги по многочисленным кредитам.

По данным свердловского арбитражного суда, с января этого года поступил 901 иск о личном банкротстве, и половина из них – 450 – пришлись на июнь. «Это очень много. Июнь в этом плане показатель, так как с начала пандемии прошло уже какое-то время. По этим искам должниками становятся люди рабочих профессий. Ипотечных должников среди них почти нет. Но очень много тех, кто брал кредиты в микрофинансовых организациях и не смог потом расплатиться. Также поступило два заявления о банкротстве граждан на самих себя. Эти люди потеряли работу и в связи с этим не смогли оплатить кредитные долги», – рассказала председатель суда Светлана Цветкова сегодня на пресс-конференции.

В июне арбитражный суд отклонил пять исков кредиторов о банкротстве предприятий из «мораторного списка». Во всех случаях должниками были строительные компании. Напомним, в России 4 апреля введен полугодовой мораторий на банкротство системообразующих предприятий и производств, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Строительные компании включены в этот список.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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