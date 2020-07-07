В России число банкротов увеличилось в 1,5 раза

За первые шесть месяцев 2020 года число банкротств физических лиц выросло на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам экспертов, к концу года число россиян, неспособных обслуживать свои долги, может увеличиться вдвое. Большой вклад внесет отмена моратория на банкротство, введенного из-за пандемии коронавируса.

В первом полугодии 2020 года суды признали несостоятельными 42,7 тысячи граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, пишут «Известия» со ссылкой на данные единого реестра «Федресурс». В I квартале число банкротств увеличилось на 68%, по сравнению с тем же периодом 2019-го. Во II квартале рост замедлился – несостоятельными признали на 29,6%, чем годом ранее.

Дело в том, что с марта до середины мая суды рассматривали меньше дел о несостоятельности физических и юридических лиц ввести. Причина – мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

По словам экспертов, невозможность подать заявление о признании банкротом породила отложенный спрос. В результате во втором полугодии число граждан-банкротов может удвоиться, по сравнению с началом года. По данным Федеральной налоговой службы, под введенный правительством шестимесячной запрет на банкротство попали 1,6 млн индивидуальных предпринимателей, или 40% из всех зарегистрированных в РФ.

По росту несостоятельности в абсолютном выражении лидируют Москва – 2,5 тысячи (+11,6%), Московская и Самарская области – 2,2 тысячи (+18,9%) и 2 тысячи (+63,4%) соответственно. В 94% случаев процедуру признания банкротом инициируют сами должники.

Москва, Зоя Осколкова

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