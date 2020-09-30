За месяц внесудебного банкротства в Свердловской области заявление подали полсотни человек

С сентября этого года в России значительно упростилась процедура личного банкротства – при долге физлица, не превышающем 500 тысяч рублей, не нужно обращаться в суд, достаточно подать заявление в МФЦ.

В Свердловской области заявления подали уже 49 человек. Но стартовали только четыре процедуры внесудебного банкротства – в отношении жителей Ревды, Каменска-Уральского, Сухого лога и Туринска. В одном случае будущий предполагаемый банкрот задолжал банку, в другом речь идет о долгах двум банкам и по коммунальным платежам, два должника набрали кредиты в МФО. В остальных случаях людям вернули заявления. Практически во всех случаях причина отказа одна – отсутствуют данные о завершении исполнительного производства.

Подать на банкротство во внесудебном порядке могут те, у кого сумма долга в пределах от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и в случае, когда исполнительное производство завершено, то есть приставы ничего взыскать не могут. В таком случае гражданин может обратиться в МФЦ, процедура внесудебного банкротства длится полгода, после чего должника освободят от обязательств. Последствия стандартные: временный запрет регистрировать ИП, быть директором и брать новые кредиты. Но сама процедура проще, чем банкротство по обычной схеме, через арбитражный суд, – не нужно обращаться к финансовому управляющему, оплачивать его услуги, платить за оповещение кредиторов, за внесение в единый государственный реестр сведений о банкротстве. Еще до вступления в силу этого закона в Арбитражном суде Свердловской области прогнозировали рост личных банкротств из-за пандемии.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

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