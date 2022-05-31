В Арбитражном суде раскрыли портрет типичного банкрота

В Арбитражный суд Свердловской области с начала года поступило около 4,8 тысячи заявлений о банкротстве – из них только 300 от юрлиц, в остальных случаях речь идет о физических лицах. Для сравнения, в прошлом году было подано около 3 тысяч заявлений. В суде ждут, что в этом году банкротов будет на 50% больше, чем в прошлом. Сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков рассказал, кто чаще всего просит признать себя несостоятельным и как меняется портрет банкрота со временем.

По словам Чуракова, на первом этапе, в 2015-2016 годах, когда процедура банкротства физлиц только-только стала доступной, чаще всего к такому варианту прибегали предприниматели. Затем банкротство «ушло в массы», стали приходить и люди с личными долгами, не связанными с бизнесом. И в том числе молодежь.

«Мы увидели банкротства молодых людей: 80-х, 90-х годов рождения и даже совсем молодых, юных должников. Были случаи, когда молодые люди намеренно брали кредиты, а потом рассчитывали на банкротство как на способ освободиться от долгов. Сейчас ситуация меняется. Сейчас в основном зрелые, взрослые люди подают заявления – наверное, это особенность российской ментальности, взрослые состоявшиеся люди пытались самостоятельно урегулировать долги, не удалось. Оттягивали до последнего, но осознали, что банкротство – это выход. Такие заявления стали поступать все чаще и чаще», – прокомментировал Илья Чураков.

Он отметил, что суммы долгов тоже меняются: если молодежь банкротилась с долгом около миллиона рублей, то теперь суммы уменьшаются, чаще это 500-700 тысяч. Бывают и еще более мелкие долги: недавно с заявлением обратилась пенсионерка, задолжавшая 200 тысяч. «Профессии тоже разные: и работник дворца культуры, и работник фирмы автозапчастей – видимо, у фирмы возникли логистические проблемы, и у работника возникли проблемы с обслуживанием накопленных кредитов», – рассказал судья.

Чураков отметил, что в прошлом году число банкротств выросло в полтора раза, он считает, что и в 2022 году тенденция сохранится. При этом нынешние банкротства никак не связаны не только с ситуацией на Украине, но и с ковидным кризисом – банкротятся по старым долгам, 2017-2019 годов.

Что касается банкротств юрлиц, то их практически нет из-за моратория – с апреля этого года действует полный запрет на банкротство кого угодно, иск можно подать только в отношении себя. Чем и пользуются «физики». Зампредседателя суда отметил, что в разгар пандемии был мораторий на банкротство некоторых категорий юрлиц, и когда запрет сняли, вала исков не было – в суде надеются, что когда отменят текущий мораторий, их не завалят кипой исков о банкротстве предприятий. Тем более что нагрузка на судей в арбитражном суде и без того высокая.

«Новый День» ранее разговаривал с юристами о том, почему в этом году в арбитраже такое огромное число заявлений на банкротство от физлиц. По мнению экспертов, дальше будет только хуже, так как начнутся увольнения из-за санкций и сворачивания работы иностранных компаний.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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