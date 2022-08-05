В Свердловской области растет число исков о банкростве, несмотря на мораторий

Еженедельно в Арбитражный суд Свердловской области поступает около 200 дел о банкротстве. С начала года подано более 6,7 тысячи заявлений, на 17% больше, чем год назад. И это при том, что с апреля этого года действует мораторий, никто не может банкротить ни компанию, ни человека – иски можно подавать только в отношении себя. По этой же причине все заявления в последние месяцы, за редким исключением, поданы от физических лиц.

По данным картотеки Арбитражного суда, за первые три месяца этого года поступило 2948 исков о банкротстве, почти на 44 % больше, чем год назад. С апреля по июль снова оказалась больше – 3816 против 3731 в прошлом году, притом что год назад было достаточно много заявлений от юрлиц, а теперь же речь только о физлицах и только о тех, кто сам пожелал стать банкротом.

В Арбитражном суде Свердловской области ранее давали прогноз на год: судьи ждут, что в этом году банкротов будет на 50% больше, чем в прошлом. Меняется и типичный портрет должника – если раньше это были в основном молодые люди, которые набрали кредиты и решили списать с себя долги, то теперь несостоятельными становятся люди среднего возраста. Сумма требований снизилась: теперь банкротятся уже не из-за миллионных задолженностей, а из-за невозможности выплатить 500-700 тысяч, а то и меньше.

Но связывать эту ситуацию не стоит ни с действиями России на Украине и санкциями, ни даже с коронавирусом. Сейчас банкротятся по долгам 2017-2019 годов. Юристы считают, что проблема с банкротствами будет только усугубляться, так как начнутся увольнения из-за санкций и прекращения работы иностранных компаний.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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