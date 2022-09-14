На ЖБИ в ДТП погиб мотоциклист (ФОТО)

Екатеринбург, Сентябрь 14 (Новый день, Светлана Загороднева) На улице 40-летия ВЛКСМ случилось смертельное ДТП. Дорогу не поделили мотоциклист и кроссовер «Хендай».

У байка после удара оторвало бак, разбита вся передняя часть, на машине серьёзные вмятины. «На месте пять сотрудников ГИБДД, кровь течет, кого-то всмятку», – рассказал «Новому Дню» очевидец.

В УГИБДД по Екатеринбургу уточнили, что мотоциклиста с места аварии увезли в больницу, но спасти его не смогли, он скончался.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай ix35» двигался по ул. 40 лет Комсомола со стороны дублера Сибирского тракта в сторону ул. Сыромолотова при повороте налево вне перекрёстка, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Сузуки». Водитель мотоцикла 2004 г.р. с различными травмами был доставлен в 36-ю ГКБ, после чего скончался», – прокомментировали в ГИБДД.

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