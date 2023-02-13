Жительницу Екатеринбурга будут судить за ДТП, в котором погиб мотоциклист

В Кировском районном суде Екатеринбурга будут судить женщину 1967 г.р. Она обвиняется в нарушении ПДД, из-за которого погиб человек.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 14 сентября 2022 года на ЖБИ женщина на «Хендай ix35» не убедилась в безопасности поворота и сбила 18-летнего мотоциклиста. Молодой человек умер в больнице.
Очевидцы ДТП рассказывали «Новому Дню», что у мотоцикла после удара оторвало бак, была разбита вся передняя часть, а на машине остались серьезные вмятины.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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