В России на треть подорожали шины

Стоимость шин в России выросла на треть, причём если б/у покрышки стали дороже на 23%, то новые – сразу на 40%.

Крупнейшие западные бренды в продаже почти на найти – Nokian Tyres и Michelin заявили об уходе с российского рынка, Pirelli, Bridgestone и Continental испытывали проблемы с логистикой. На этом фоне значительно вырос спрос на китайские шины – как подсчитал drom.ru, на 33%. Российские шины стали искать на на 29% чаще. Предложение сократилось у всех производителей, кроме тех же российских и китайских – количество объявлений по ним выросло на 25% и 11% соответственно. Самыми популярными китайскими марками стали Triangle и Goform, среди резины отечественно производства лидируют Cordiant и Viatti.

«В среднем стоимость комплекта резины сейчас составляет 20 000 рублей, что на 5 000 рублей дороже, чем в сентябре 2021 года, но на 1 000 рублей дешевле, чем весной этого года. Однако сезон по замене автомобильных шин только начался и есть основания полагать, что мы увидим дальнейший рост цен. Дефицита резины не будет, но могут быть сложности с поиском непопулярных размеров по приемлемой цене», – прокомментировал аналитик автомобильного сайта Дром Алексей Гришин.

Екатеринбург, Марина Иванова

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