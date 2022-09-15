Китайские новые или «премиум», но б/у: как выбрать шины в эпоху санкций

Санкции изменили рынок автомобильных покрышек – стоимость шин выросла, а известные марки практически пропали из продажи. Накануне нового зимнего сезона «Новый День» разбирался, можно ли еще найти в магазинах премиальные бренды и что лучше – купить новые шины отечественного или китайского производства или взять б/у товар, но известных европейских брендов?

Привычный премиум: бренды уходят, цены растут

В конце июня французский концерн Michelin заявил, что до конца этого года полностью прекратит работу в России, завод компании, который находится в Подмосковье, простаивает с марта. С марта же Bridgestone остановила производство покрышек в Ульяновске, поставки прекращены. Continental закрыла производство в Калужской области, Nokian Tyres прекратила работать и ищет покупателя своего завода, относительно недорогая японская Yokohama тоже решила свою работу на российском рынке больше не вести. Покрышки этих брендов в магазинах все еще можно купить. Ценник, конечно, вырос. Вот что можно найти сейчас в магазинах (стоимость в рублях указана для шин самого ходового размера 205/55 R16, за штуку):

Yokohama Ice Guard – 6750

Nokian Tyres Nordman 7 – 7180

Nokian Tyres Hakkapeliitta – 9840

Michelin X-Ice North 4 – 11070

Pirelli Ice Zero 2 – 10580

Continental ContiIceContact – 10860

Bridgestone Blizzak Ice – 11570

Таким образом, комплект новых шин привычных брендов обойдется в 20-50 тысяч рублей в лучшем случае. Однако рост цен – это не единственная проблема при покупке брендов, которые больше не желают работать на российском рынке. Согласно ПДД (и здравому смыслу), покрышки на автомобиле должны быть установлены одинаковые (допускается вариант, когда одинаковые только на одной оси) – речь идет не только о бренде, но и о модели. Соответственно, если одно колесо придет в негодность, менять придется минимум два.

Новый Китай или Россия: непривычные названия и привычный рост цен

Спрос на китайские покрышки вырос на 33%, и если предложение известных западных марок сократилось, то восточных брендов стало больше – на 11%. А еще в магазинах на 25% больше стало отечественных шин. Самые популярные китайские марки – Triangle и Goform, отечественные – Cordiant и Viatti.

Viatti Brina Nordico (Россия) – 4280

Tunga Nordway 2 (Россия) – 4020

Cordiant Winter Drive (Россия) – 5300

КАМА Кама-Евро-519 – 3700

Triangle TI 501 (Китай) – 5231

Triangle Group Snow (Китай) – 4670

Sailun Ice Blazer Arctic (Китай)– 5180

Onyx NY-W703 (Китай) – 4750

Российские и китайские колеса будут более экономичной покупкой, чем европейские, – можно уложиться в 15-20 тысяч рублей за комплект из 4 колес. «Китайская резина сейчас не так уж и плоха, как это было 8 лет назад, есть приличные фирмы. Да, они будут похуже, чем европейский премиум, но это уже не та дубовая резина, на которой невозможно ездить. Я думаю, дефицита резины не будет, у нас есть локальные производители в виде Камского шинного завода, шины «Кама» они делают», – считает автоэксперт Максим Едрышов.

Но стоит отметить: во-первых, несмотря на то, что китайцы завоевывают прилавки, проблемы с покупкой шин по размеру вполне могут быть. Например, нам не удалось найти в Екатеринбурге в продаже зимние Goform популярного размера 205/55 R16. Есть у них и проблемы с большими колесами. У российских производителей аналогичная проблема, например, «Кама» пока не выпускает покрышки большого размера, а Сordiant начал их выпускать недавно.

Шины б/у: ниже стоимость, выше риск

Покупка изделий известных европейских марок с рук может стать альтернативой новым недорогим покрышкам и вариантом сэкономить. Б/у резина тоже подорожала – но если новые шины выросли в цене сразу на 40%, то подержанные – в среднем на 23%.

Покупать можно как через доски объявлений типа «Авито», так и на специализированных автомобильных площадках, в последнем случае у покрышек будет подробное описание вплоть до процента износа.

Экономия зависит от того, в каком состоянии находятся колеса. Кроме того, при покупке шин с рук может быть проблема с поиском полного комплекта, если он необходим. И важный нюанс – продавцы сами устанавливают цену, можно найти как весьма хорошо сохранившиеся покрышки премиальных брендов по низкой цене, так и изношенный эконом-сегмент немногим дешевле новых в магазине.

В Екатеринбурге удалось найти следующие предложения (сервис baza.drom.ru):

Michelin X-Ice 2013 года, износ 10 % – 17000 за 4 шт

Continental Ice Contact 2015 года – 3990 за 4 шт

Yokohama ice guard износ 20 % – 20500 за 4 шт

Nokian nordman 2013 год выпуска, износ 30 % – 7000 за 4 шт

Nokian Nordman 5, износ 10 % – 15990

«Б/у разные бывают и по степени износа, и по другим параметрам. Самое главное – смотреть на внешнее состояние резины, если есть возможность осмотреть резину изнутри, стоит это сделать. Смотреть, чтоб был не поврежден корд, чтоб не торчали никакие лески, и смотреть на высоту протектора, ну и наличие шипов» – советует Едрышов. Добавим, один из самых бюджетных вариантов – восстановленные покрышки. Это когда протектор разрезают и с помощью горячего ножа делают «заплатку». Но пользоваться ими опасно – колесо может попросту лопнуть на трассе. Шины для легковых автомобилей восстановлению не подлежат, использование гаражного «хенд-мэйда» может закончиться тяжелым ДТП.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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