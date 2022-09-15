На Урале потеплеет до +25

В Свердловскую область продолжает поступать теплый воздух, из-за европейского циклона столбики термометров поднимутся на очень высокие для сентября отметки.

Так, если в пятницу днем будет только около +16 °C, то в субботу воздух прогреется уже до +18, в воскресенье – до +20, в понедельник и вторник – до +23, а к среде распогодится до +25 градусов. По ночам тоже ожидается комфортная температура воздуха – около +13…+15 °C. При этом будет пасмурно, не исключены небольшие дожди, сообщает Гидрометцентр России.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге начали включать отопление. Мэр города Алексей Орлов публиковал график.

Екатеринбург, Елена Сычева

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