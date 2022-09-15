«Осталось только плитку переложить». В мэрии рассказали о ходе работ на Плотинке (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга рассказали, как идет ремонт в Историческом сквере города. С июля он формально закрыт – пройти там можно, но из-за масштабных раскопок любимое место для прогулок горожан опустело. «Осталось завершить укладку плитки. Работы завершатся в ноябре», – подчеркнули в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, на ремонт потратили 150 млн рублей. На эти деньги меняют покрытие и бордюры в пешеходной части, заменяют разбитые ступени лестниц, ведущих к Плотинке от колледжа Ползунова и памятника Татищеву и Де Геннину. Ранее сообщалось, что рабочие также отремонтируют пешеходный мост у музея ИЗО, однако сейчас в мэрии уточнили, что это не входит в список задач.

Екатеринбург, Елена Сычева

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