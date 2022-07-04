Плотинку закроют на реконструкцию: погулять не получится до ноября

В Екатеринбурге в ближайшие дни закроют Исторический сквер от Ленина до Малышева, а также подземный переход под Ленина. Здесь начинается масштабная реконструкция, во время которой заменят покрытия и бортовые камни, бетонную плитку, гранит. Работы продлятся до ноября.

По данным мэрии Екатеринбурга, на ремонт выделили 150 миллионов рублей: две трети – из городского бюджета, треть – из областного. Сейчас в Историческом сквере уже ведутся подготовительные работы, завозятся материалы. На днях для пешеходов Плотинку закроют полностью.

Председатель комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова ранее рассказывала, что основной объем работ составляет замена покрытий и бортовых камней на всей территории от проспекта Ленина до улицы Малышева. В историческом сквере появится новая бетонная плитка. К гранитным плитам будут относиться бережно: сколотые и сломанные заменят новыми, а неповрежденные элементы уложат на обновленное основание.

Лестницы, которые ведут на Плотинку со стороны Водонапорной башни и колледжа Ползунова, демонтировать не будут, только заменят ступени нижнего яруса. Также отремонтируют пешеходный мост напротив музея ИЗО. Замочки, которые вешают здесь влюбленные, обещали не трогать.

«Вся территория будет оборудована пандусами для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, родителей с колясками, велосипедистов и любителей самокатов, – сообщали ранее в мэрии. – Также будет обновлена зеленая зона, в сквере появятся новые газоны. При этом на наклонных поверхностях специалисты планируют использовать метод гидропосева. Изменения не затронут деревья и кустарники, которые сегодня находятся в хорошем состоянии, без изменений останется и часть цветников. Установка малых архитектурных форм запланирована на осень».

Реконструкцию Исторического сквера планируют завершить до конца ноября. До этого времени обойти зону перекрытия можно будет по улицам Горького и Воеводина.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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