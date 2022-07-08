В мэрии обещают не перекрывать Плотинку полностью

В администрации Екатеринбурга пообещали не закрывать полностью Исторический сквер для пешеходов. Места, где в текущее время проводятся ремонтные работы, будут огораживать лентами. Переход под проспектом Ленина тоже закрывать только на время работ, но точные сроки неизвестны. Как передает корреспондент «Нового Дня», сегодня началась подготовка площадки к реконструкции, начали завозить материалы, на набережной появилась техника. Утром сквер еще был открыт для пешеходов.

В пресс-службе мэрии отметили, что власти понимают: летом многие горожане приезжают гулять в Историческом сквере. Но людей просят быть осторожными и не подходить к опасным участкам.

Исторический сквер планировали полностью закрыть на участке от Ленина до Малышева на ремонт на этой неделе, но сроки перенесли. Запланирована масштабная реконструкция: заменят гранитные плиты, сделают пандусы, отремонтируют мост напротив музея ИЗО. Замочки, которые вешают здесь влюбленные, обещали не трогать. Будет обновлена зеленая зона, в сквере появятся новые газоны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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