Мост на Плотинке почти зачистили от замочков влюбленных (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге рабочие заканчивают зачищать мост в Историческом сквере от замочков, которые сюда вешали влюбленные. За несколько лет их накопилось огромное множество.

На Плотинке срезают свадебные замки

Такие замки на Плотинке вешают обычно в день свадьбы. Традиции уже очень много лет. Периодически мэрия принимает решение срезать старые замки, чтобы их тяжесть не угрожала несущим конструкциям.

Работы проводят в рамках масштабной реконструкции Исторического сквера. Напомним, еще летом здесь начался ремонт, за время которого заменят гранитные плиты, сделают пандусы. Будет обновлена зеленая зона, в сквере появятся новые газоны. Кстати, сначальна замочки срезать не планировали, но потом передумали.

Екатеринбург, Анастасия Сычева

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