На Плотинке поменяют 75% пешеходной плитки

В Историческом сквере в Екатеринбурге в середине июня начнут восстанавливать поврежденную плитку. Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонт будет точечным, поэтому Плотинку оставят открытой для пешеходов.

Суммарно рабочие переберут 1,2 тысячи квадратных метров покрытия: 697 квадратных метров гранитного и 521 – бетонного. Сломанные и шатающиеся плиты заменят. По расчетам специалистов, 75% гранитных блоков заменят на новые.

«Под неустойчивыми плитами переделают основание. Рабочие переложат гидроизоляцию и формирующую сетку, а поверх нанесут новую цементно-песчаную подушку. Именно на нее установят целые плиты. Области, где будет идти ремонт, оградят строительными щитами. Для пешеходов Исторический сквер останется открытым», – рассказали в городской администрации.

Масштабная реконструкция Исторического сквера была осенью 2022 года – тогда Екатеринбург готовился к празднованию 300-летия. Спустя полтора года плитка пришла в негодность. Вице-мэр Алексей Бубнов обвинил в порче покрытия организаторов городских праздников, в частности «Дня строителя», когда на Плотинке выставили тяжелую технику. В Гильдии строителей Урала в ответ заявили, что технику выставляли на проезжей части проспекта Ленина, а чиновникам негоже перекладывать ответственность.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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