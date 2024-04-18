Бубнов обвинил строителей в повреждении плитки на Плотинке. Строители обиделись

Вице-мэр Алексей Бубнов сегодня сообщил, кто повинен в плохом состоянии плитки в Историческом сквере Екатеринбурга. По его словам, это организаторы праздников. «Ездила тяжелая техника, покрытие не предусматривает такой нагрузки. Это было во время городских праздников, в частности, Дня строителя», – сказал он, уточнив, что ремонт будут делать за счет бюджета города.

Однако строителей его мнение возмутило. Они напомнили, что технику выставляли только на проезжей части проспекта Ленина. «Мы ответственно заявляем, что с нашей стороны в Исторический сквер во время монтажа и демонтажа конструкций к празднику не допускался транспорт весом более 3,5 тонн, как того требуют правила эксплуатации, выданные нам Комитетом благоустройства города. Совершенно точно празднование Дня строителя никак не отразилось на состоянии плитки, и мы считаем недопустимым перекладывать ответственность за некачественную работу на крупнейший отраслевой праздник в нашей стране и строительную отрасль города в целом», – подчеркнули в Гильдии строителей Урала.

Екатеринбург, Елена Сычева

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