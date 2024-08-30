В Историческом сквере завершился «заплаточный» ремонт плитки

В Екатеринбурге завершились работы по точечной замене плитки в Историческом сквере.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты отремонтировали 732 квадратных метра гранитного покрытия. В ближайшие два дня компания-подрядчик должна устранить замечания принимающей комиссии. После этого в сквере начнется обновление бетонных блоков, и рабочие переберут еще 521 квадратный метр плит. Эти работы завершатся 15 сентября.

Напомним, масштабное обновление плитки в Историческом сквере было осенью 2022 года – тогда Екатеринбург готовится к празднованию 300-летнего юбилея. Спустя полтора года часть покрытия пришла в негодность. Вице-мэр Алексей Бубнов обвинил в порче организаторов городских праздников, в частности Дня строителя, когда на Плотинке выставили тяжелую технику. В Гильдии строителей Урала заявили, что чиновники просто перекладывают ответственность.

Точечный ремонт плитки в Историческом сквере стартовал в начале июля. Рабочие поменяли расколовшиеся и расшатанные элементы, однако, как замечают горожане, не учли цвета покрытия. Изначально плитка на Плотинке была выполнена в виде огромной шахматной доски, а теперь на черных «клетках» бросаются в глаза заплатки из светлых плиток.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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