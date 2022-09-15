«Борьба за кусок пирога, а не за власть», – политологи о будущем партийной системы в России

«Единая Россия» по итогам муниципальных выборов в Свердловской области забрала 630 (78,5%) депутатских мандатов, взяв большинство в 45 муниципалитетах. Остальным парламентским партиям достались крохи – 48 мандатов на четверых. «Новый День» спросил у политологов, есть ли шансы у парламентской оппозиции в будущем, и стоит ли ждать реформирования партийной системы в России.

«В России оппозиции как таковой нет. Парламентские оппозиционные партии сегодня борются не за власть, а за второе место. КПРФ – единственная партия, которая сформирована по идеологическим принципам. Но вместо борьбы за повестку коммунисты ведут аппаратную борьбу. «Справедливая Россия» когда-то создавалась, чтобы оттянуть голоса у КПРФ, и до сих пор не имеет четкой самоидентификации. В партии были попытки омоложения состава, появлялись яркие лидеры – и где они сейчас? Ушли во власть. ЛДПР – партия протеста, созданная одним человеком. Когда Жириновского не стало, партия тоже потеряла лицо. «Новые люди» представляются мне бизнес-проектом. На выборах они пытались сыграть на образах прошлого успешного года, а получилась невнятность», – констатирует политолог Михаил Корабельников.

По его мнению, свердловские коммунисты допустили ошибку в том, что сосредоточились на губернаторской кампании Александра Ивачева, а не на укреплении позиций в муниципальных думах. В результате упустили все шансы. «Выборы в местные думы намного легче, нежели в более высокие представительные органы. В большинстве избирательных округов в малых городах проживает от 4 до 6 тысяч человек. Это население можно обойти ногами, особо много денег на кампанию можно не тратить. Но этого сделано не было. Более того, что в прошлом, что в этом году от коммунистов в муниципалитетах выдвигались какие-то странные люди разных профессий. Были непонятные кандидаты и у «Справедливой России». Кризис партийности заключается в том, что на местах нет активных отделений партий. Создается ощущение, что все партии борются за кусок пирога, а не за реальную власть», – рассудил собеседник агентства.

Политолог Сергей Мошкин считает, что результаты муниципальных выборов нельзя экстраполировать на партийные расклады. Но и он отмечает, что партийные слоганы в избирательной кампании были беззубыми и однообразными.

«Партийная система одряхлела и уже не отражает весь спектр настроений в обществе. Партии парламентского созыва превратились в дополнительные колеса телеги «Единой России». Коммунисты были единственной партией, которая более-менее абсорбирует протестный электорат, но сейчас они полностью вторят лозунгам ЕР и потеряли свою идентичность. «Новые люди», как показало время, оказались не такими уж и новыми, а вполне управляемыми властью. Какой будущее у партийной системы? При нынешнем режиме власти возможны три варианта. Первый: ротация и обновление списка партий в интересах «Единой России». В администрации президента РФ когда-то запустили инкубатор партий, и так появилась, например, «Зеленая альтернатива», подписи за которую собирали главы муниципалитетов. Второй вариант: постепенный перевод внутренней политики страны на двухпартийную систему. Условно будет только «Единая Россия» и КПРФ. Наконец, третий вариант: по максимуму сохранять нынешнее положение системы – три-четыре партии в парламенте, иногда с допуском новичков по типу «Новых людей». Реальное изменение партийного дизайна возможно только при смене политического режима», – заключил Мошкин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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