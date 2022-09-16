ГУ МВД: подростки не жарили на Вечном огне картошку, а раскаляли самокат

Школьники из Каменска-Уральского не жарили картошку на Вечном огне и вообще не готовили никакой еды. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, подростки просто поставили на огонь металлический самокат, чтобы увидеть, как он раскаляется. «При этом молодые люди недопустимо глупо и неуместно ёрничали по этому поводу, будто бы что-то готовили на огне», – добавил он.

«Несмотря на то, что в реальности картофель на святом месте подростки не жарили, сам поступок от этого не стал, безусловно, менее кощунственным. Горе-шутниками оказались местные жители 2008 года рождения, обучающиеся в средних общеобразовательных школах № 25 и № 30. Один из них воспитывается матерью, отца нет, а второй – в полной семье», – рассказал Горелых. В полиции школьники раскаялись и попросили прощения, пообещав, что больше подобного не повторится.

Как уже писал «Новый День», вчера по каменским пабликам разошлось видео, на котором подростки сидели у самоката, поставленного на Вечный огонь, и, казалось, что-то жарили на нем.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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