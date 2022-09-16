Дорогое ЖКХ: самые впечатляющие долги екатеринбуржцев за коммуналку (ФОТО)

Жители Екатеринбурга копят долги за коммунальные и жилищные услуги. Чтобы хоть как-то побудить вносить деньги, управляющие компании и ТСЖ нередко публикуют списки должников, особенно перед началом отопительного сезона. Однако мера не всегда действенная.

Например, УК «Академический» опубликовала топ неплательщиков. В лидерах – хозяин квартиры в доме на улице Краснолесья, 125, он задолжал коммунальщикам почти 574 тысячи рублей. Владелец жилья в соседнем доме, Краснолесья, 127, накопил долг почти в 558 тысяч, а собственник квартиры в доме на Де Геннина, 33, – 559,5 тысячи рублей.

В ТСН «Шейнкмана, 111» тоже опубликовали списки должников. В этом доме живут многие известные уральцы, например, спикер гордумы Игорь Володин, депутат думы ХМАО и чемпион мира по боксу Руслан Проводников и другие. Самая внушительная задолженность в доме составляет больше 333,5 тысячи рублей.

Не менее впечатляющие задолженности у жителей ЖК «Полесье». Например, собственник квартиры в одном из подъездов задолжал больше 360 тысяч рублей.

Отметим, что мер воздействия на должников не так уж много – кроме обнародования списков, это может быть отключение некоторых коммунальных услуг (кроме холодного водоснабжения и отопления), претензионно-исковая работа, и т.д.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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