В России выросло число должников за коммуналку

В России выросло число злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

На начало 2021 года в России насчитывалось 35,3 тысячи должников по оплате коммунальных услуг. К 1 ноября их число выросло до 38,3 тысячи. Таким образом, общий прирост составил 8,7%.

В НБКИ подчеркнули, что в статистику входят те, кто не погасил свою задолженность даже после решения суда.

Кроме того, растет число должников и среди юридических лиц. На начало ноября их насчитывалось около 3,6 тысячи. С начала 2021 года их стало больше на 2,9%.

По слова экспертов, почти половина всех должников полностью или частично оплачивают свои задолженности, когда узнают о том, что данные о долгах попадут в их кредитные истории.

Москва, Зоя Осколкова

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