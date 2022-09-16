В Свердловской области снова горит лес. Речь идет о пяти пожарах – в Березовском, Новолялинском, Режевском, Кушвинских лесничествах, а также на территории Екатеринбурга. Общая площадь горящего леса – 3,5 га, об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков. По его словам, пожарная обстановка в регионе сейчас стабильная.

Как писал ранее «Новый День», за сезон в Свердловской области выгорело свыше 12,5 тысячи гектаров, всего было около 500 пожаров. Прямые затраты на их тушение составили 20 миллионов рублей, ущерб пока 35 миллионов – это предварительные данные на 30 августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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