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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:19 мск

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«Вечный» и.о. главы МУГИСО Зырянов ушел в отставку

Замгубернатора Свердловской области Сергей Зырянов ушел в отставку с сегодняшнего дня. Официальная причина – выход на пенсию. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Напомним, Сергей Зырянов возглавлял МУГИСО с апреля 2016 года, но все это время – в качестве исполняющего обязанности главы министерства. До этого в правительстве был вице-премьером. Руководил Уральским турбинным заводом, Уральским заводом РТИ, компанией «Уралсевергаз».

«Новый день» ранее делал прогноз, кто из членов правительства покинет свой пост после выборов губернатора. Зырянов был в числе кандидатов-отставников.

Екатеринбург, Марина Иванова

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