Областное правительство собирается в отставку: кто вернется, а кто нет

Уже через четыре дня Свердловская область выберет себе губернатора на ближайшие пять лет. После официального подведения итогов выборов действующее областное правительство уйдет в отставку. Кого-то из них губернатор переназначит, кого-то – нет. «Новый День» попросил дать приблизительный прогноз по ситуации людей, вхожих в кулуары власти.

Один из собеседников агентства, знакомый с ситуацией, подчеркивает, что при формировании областного правительства губернатор должен будет учитывать не только прогнозы и задачи, стоящие перед областью в эпоху «новой реальности», но и федеральные вводные. Не исключено, например, появление должности вице-губернатора по научно-техническому развитию. Будет ли для этого привлечен новый человек или этот функционал получит кто-то из действующих членов правительства, решать губернатору. Но совершенно очевидно, что в условиях построения технологического суверенитета Свердловской области необходимо укреплять научно-производственный сектор.

Еще одна актуальная проблема – укрепление регионального агропрома в максимально короткие сроки. Средства на это выделяются, но тем не менее на местах есть проблемы – некоторые хозяйства не могут получить эти деньги, в частности, из-за закредитованности.

По мнению источника «Нового Дня», большого количества отставок после губернаторских выборов ждать не стоит. Более вероятно, что упор будет сделан на перераспределение функций между действующими членами правительства, укрепление отдельных персон. «Скамейка запасных не такая уж большая. Упор будет делаться на проверенные кадры, так как опыт показал, что новички не всегда справляются, особенно в такой сложной ситуации», – считает эксперт.

Еще один собеседник «Нового Дня» подтверждает существование проблем в агропроме, что ставит под удар позиции министра АПК Артема Бахтерева. Напомним, свой пост он занял в октябре «коронавирусного» 2020 года, вскоре после внезапной смерти своего предшественника Дмитрия Дегтярева. В 2021 году в регионе был отмечен рекордный рост цен на «борщевой набор».

Уже не в первый раз среди потенциальных отставников называют имя и.о. главы МУГИСО Сергея Зырянова. Главная причина – не качество работы, а достижение им предельного возраста для госслужбы (в декабре чиновнику исполнится 66 лет).

Не все однозначно с будущим еще двух министров старше 60 лет – Юрия Биктуганова (минобр) и Светланы Учайкиной (минкульт). Как говорят, решение по ним еще не принято.

Корпус заместителей губернатора, считают наблюдатели, вряд ли понесет кадровые потери, команда сформирована и достаточно успешно решает поставленные задачи. Впрочем, собеседники агентства не исключают, что первым заместителем может стать вместо Алексея Шмыкова кто-то из его коллег. «В текущей ситуации нужен руководитель с гибким умом, многовекторный, не столько технократ, сколько политический лидер. Нас ждет сложная пятилетка», – отметил источник «Нового Дня».

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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