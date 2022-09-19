Свердловские министры получили статус и.о. после инаугурации Куйвашева

После инаугурации губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области сложило полномочия согласно федеральному закону о принципах публичной власти и региональному уставу. Однако члены кабинета министров продолжат работу в статусе исполняющих обязанностей до формирования нового состава правительства. Такой указ сегодня подписал новоизбранный губернатор.

Напомним, первой отставкой в правительстве стал уход вице-губернатора и исполняющего обязанности главы МУГИСО Сергея Зырянова. Официальная причина – выход на пенсию, поскольку чиновнику исполнилось 65 лет. Зырянов возглавлял министерство госимущества с 2016 года, но все это время был в статусе и.о. Ранее «Новый День» давал прогноз, кто из членов свердловского правительства покинет свой пост после губернаторских выборов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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