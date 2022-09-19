Сложившее свои полномочия правительство соберется на заседание в среду

Первое заседание областного правительства после инаугурации губернатора Евгения Куйвашева состоится в среду, 21 сентября.

Проект повестки уже опубликован на официальном сайте Свердловской области. В числе вопросов – выплата «подъемных» молодым специалистам, работающим в сельском хозяйстве, распределение субсидий муниципалитетам на развитие ЖКХ, установление минимального взноса на капремонт, распределение субсидий на создание школьных стадионов и другие.

Как уже писал «Новый День», после инаугурации губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области сложило полномочия согласно федеральному закону о принципах публичной власти и региональному уставу. Однако члены кабинета министров продолжат работу в статусе исполняющих обязанностей до формирования нового состава правительства. Такой указ сегодня подписал новоизбранный губернатор.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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