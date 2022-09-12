Инаугурация Куйвашева состоится после 18 сентября

Евгений Куйвашев, переизбравшийся на новый губернаторский срок, официально вступит в должность не ранее 18 сентября. Как сообщила глава свердловского избиркома Елена Клименко, протокол о результатах выборов губернатора будет принят на заседании комиссии в среду, 14 сентября. После этого победивший кандидат должен представить в избирком необходимые документы. Принятие постановления о регистрации избрания запланировано на 16 сентября. На этом же заседании Куйвашеву вручат удостоверение об избрании губернатором Свердловской области. Затем последует инаугурация.

Как пояснила Елена Клименко, инаугурация нового губернатора возможна только после истечения пятилетнего срока полномочий предыдущего. После победы на прошлых выборах Евгений Куйвашев вступил в должность 18 сентября 2017 года. Соответственно, только после этой даты может начаться его новый губернаторский срок.

Добавим, что после избрания губернатора правительство Свердловской области уходит в отставку. «Новый День» писал, кто из чиновников может лишиться своего места.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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