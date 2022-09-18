На Режевской трассе иномарка после столкновения с лосем вылетела на встречку, погиб человек (ФОТО)

На Режевской трассе Toyota Corolla столкнулась с лосем, вылетела на встречную полосу и столкнулась с другой иномаркой. Водитель второго автомобиля погиб на месте, пассажирка доставлена в больницу с разными травмами.

По данным пресс-службы областной ГИБДД, авария произошла вчера вечером на 41 километре трассы Екатеринбург – Реж. 30-летний водитель за рулем серой Toyota Corolla ехал в сторону Екатеринбурга, внезапно на дорогу вышел лось. Мужчина попытался затормозить, но столкновения с животным избежать не удалось. Автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с коричневой Toyota Corolla. 52-летний водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Женщина-пассажир из этого же автомобиля доставлена в Березовскую ЦГБ с разными травмами.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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