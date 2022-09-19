ГИБДД дала советы водителям, как вести себя при встрече с животными на трассе

В Свердловской области с начала года произошло уже 14 аварий на трассах в результате столкновения машин с дикими животными. Погибли три человека и еще 20 получили травмы. Госавтоинспекция советует автомобилистам обращать внимание на дорожные знаки «Дикие животные» и сбрасывать скорость на этих участках.

В темное время суток, если рядом нет встречного транспорта, автомобилистам следует переключать дальний свет фар, а также использовать передние противотуманные фары (при наличии) для усиления светового потока – они подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных. В темноте животных выдают глаза, которые отражают свет фар. Поэтому заметив на дороге или у обочины белые или красные точки, водителю необходимо сразу снижать скорость. Заметив на дороге зверя, не нужно его пугать звуком клаксона и фарами, так как его реакция может быть непредсказуемой. Необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки машины, рекомендует ГИБДД.

Места появления диких животных на дорогах меняются, поэтому на трассах могут появиться дополнительные предупреждающие знаки. Кроме того, собственники дорог могут устанавливать эти знаки самостоятельно, если у них появилась информация о выходе зверей на трассу.

Если случился наезд на дикое животное, сотрудники ГИБДД не советуют водителям уезжать с места происшествия. «В каждом случае имеются очевидцы, с их помощью участники будут установлены и привлечены к ответственности за оставление места ДТП», – заявили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый День», в субботу на Режевском тракте около 20:40 автомобиль «Тойота» наехал на лося, после чего машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с встречной «Тойотой». Во втором автомобиле находились двое – 52-летний водитель и его 73-летняя мать. Мужчина погиб сразу на месте, пожилую женщину с травмами госпитализировали. Уже в больнице пассажирка «Тойоты» скончалась, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД.

Водитель, сбивший лося, рассказал полицейским, что животное появилось на дороге внезапно. Он резко затормозил, но избежать наезда не удалось.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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