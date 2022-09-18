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Понедельник, 19 сентября 2022, 00:07 мск

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«Автомобилист» одержал шестую домашнюю победу подряд (ФОТО)

Фото ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» сегодня вечером обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:3. Это уже шестая победа екатеринбургской команды на домашнем льду. При этом в каждом домашнем матче уральцы забивают не менее четырех шайб.

В составе «Автомобилиста» голы забросили Стефан Да Коста, капитан Сергей Широков и дважды отметился Брукс Мейсек. За «Нефтехимик» отличились Павел Порядин и Евгений Митякин (оформил дубль). Пять из семи забитых шайб команды забили в неравных составах.

Победа над «Нефтехимиком» упрочила первое место «Автомобилиста» в Восточной конференции. Сразу четыре игрока екатеринбургской команды – Брукс Мейсек, Сергей Широков, Кертис Волк и Стефан Да Коста – лидируют в гонке бомбардиров КХЛ.

Следующие два матча «Автомобилист» проведет на выезде, и вернется в Екатеринбург уже 26 сентября, чтобы сыграть против пекинского «Куньлунь Ред Стар».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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