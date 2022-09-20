В Свердловской области началась борьба за бюджетные средства-2023

В Свердловской области начались первые заседания согласительных комиссий, рекомендации которых будут использованы при верстке областного бюджета 2023 года.

Как рассказал «Новому дню» депутат заксо Вячеслав Вегнер, совещания будут идти до конца этой недели и часть следующей. Планируется заслушать представителей практически всех территорий.

Еще один депутат, Алексей Свалов, написал в своем телеграм-канале, что сегодня участвует в заседании по Березовскому. «На той неделе разговаривали с Евгением Рудольфовичем (Писцовым, глава города – прим.ред.), по проблематике и планам, понимание по муниципалитету есть», – сообщил депутат.

Напомним, в 2019 году города и поселки Свердловской области в ходе предварительных согласительных процедур предложили увеличить им расходные полномочия на 2020 год в общей сложности на 20 млрд рублей. В сентябре 2021 года на этапе старта согласительных процедур расходы муниципалитетов Свердловской области были определены в размере 85 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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