«Свято место пусто не бывает»: после ухода Шептия в заксо останется семь вице-спикеров

Наделение первого заместителя председателя заксобрания Виктора Шептия полномочиями члена Совета Федерации от губернатора вряд ли принципиально отразится на структуре заксо, в частности, на числе вице-спикеров, которых, считая уходящего Шептия, семь (из них два первых). Такое предположение высказали в разговоре с «Новым Днем» уральские политологи.

«У этого вопроса есть и объективная, и субъективная стороны, – считает руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. – Быть заместителем председателя законодательного собрания – это всегда почетно, это статусная опция, которая дополняет статус депутата. Сохранится ли прежнее количество вице-спикеров? Думаю, во многом это будет зависеть от того, насколько сами депутаты будут настроены лоббировать свои интересы. С другой стороны, говорят, что свято место пусто не бывает». При этом эксперт подчеркнул, что в Сердловской области такую высокую должность надо заслужить.

Политолог Сергей Мошкин считает, что этот вопрос в достаточной мере прагматический. «Если депутат работает на освобожденной основе, то если это просто депутат – у него одна зарплата, председатель комитета или комиссии – другая, вице-спикер – третья», – напомнил он. Еще одна причина не снижать количество вице-спикеров – возможность с помощью этого института сглаживать политические конфликты. Он напомнил, что за пост спикера Людмилы Бабушкиной неоднократно шли «кабинетные бои», из которых она всегда выходила победителем, и сопернику доставалась должность первого зама.

Как уже писал «Новый День», меньше года назад, 8 октября 2021 года, было решено, что в новом созыве у председателя заксо будет семь заместителей, в том числе два первых – Аркадий Чернецкий (бывший глава Екатеринбурга) и Виктор Шептий (секретарь свердловского отделения «Единой России», теперь уже тоже бывший). Просто вице-спикерами стали депутаты: Виктор Якимов (ЕР), Михаил Клименко (ЕР), Виктор Маслаков (ЕР), Александр Ивачев (КПРФ), Армен Карапетян (СР-ЗП). Это самое большое число за всю историю заксо.

На первом заседании предыдущего созыва, 2016-2021 годов, были избраны четыре заместителя председателя заксо. Ими стали бывший вице-премьер правительства Владимир Власов и депутаты созыва 2011-2016 гг. Виктор Шептий, Анатолий Сухов, Виктор Якимов, все четверо – единороссы. Месяцем позже было решено увеличить количество вице-спикеров с четырех до пяти. Пятым замом был избран представитель оппозиции – депутат от СР Виктор Маслаков. Его кандидатуру внесла председатель заксо Людмила Бабушкина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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