Завтра заксо примет три важных кадровых решения

Завтра, 27 сентября, заксобрание Свердловской области обсудит три вопроса, вызванных первыми после выборов решениями губернатора Евгения Куйвашева.

Как говорится в проекте повестки первого в осенней сессии пленарного заседания, первым же вопросом будет дача согласия на переназначение Алексея Шмыкова первым заместителем губернатора. Вторым – переназначение министра соцполитики Андрея Злоказова.

Затем депутаты проголосуют за досрочное сложение полномочий со своего коллеги, бывшего главы свердловских единороссов Виктора Шептия. Напомним, после выборов Евгений Куйвашев делегировал Шептия в Совет Федерации, а многолетний представитель региона в верхней палате парламента Эдуард Россель вернулся в Екатеринбург – ему предложено участвовать в реализации проекта «Гора Белая» в качестве наблюдателя.

Добавим, по мнению политологов, наделение Виктора Шептия полномочиями члена Совета Федерации от губернатора вряд ли отразится на структуре заксо, в частности, на числе вице-спикеров, которых, считая уходящего Шептия, семь (из них два первых).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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