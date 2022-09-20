Жильцы стоят в очереди к лифту. Его не могут починить уже несколько месяцев (ВИДЕО)

Жители дома № 231 на улице Чкалова уже несколько месяцев ждут, когда управляющая компания починит лифт в их доме. В одном из подъездов 25-этажки один из двух подъемников OTIS сломался еще в начале лета, но по сей день его не отремонтировали. Более того, когда это будет сделано, неизвестно.

В 25-этажке несколько месяцев не работает лифт

Как рассказали «Новому Дню» жильцы дома, управляющая компания в ЖК «Полесье» ссылается на отсутствие нужных запчастей, которые давно оплачены, но никак не приедут.

В департаменте Госжилстройнадзора Свердловской области пообещали помочь с решением проблемы, но только когда к ним обратятся жильцы. «К нам граждане не обращались с этой проблемой. Им нужно обязательно к нам обратиться. Достаточно одного обращения от собственника. Выйдем в проверку и обяжем в рамках текущего ремонта восстанавливать работу лифта», – заверили в пресс-службе ведомства.

Ранее эксперты разных уровней говорили «Новому Дню», что никаких проблем, связанных с уходом иностранных лифтопроизводителей из России, не возникнет, поскольку уже найдена замена поставщиков в РФ и ближнем зарубежье.

Екатеринбург, Елена Сычева

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