Белорусская техника, китайские запчасти: в Екатеринбурге ищут замену импортным лифтам

В числе тех, кто решил свернуть свою деятельность в России, оказались предприятия, выпускающие лифты и запчасти к ним. В Екатеринбурге к 2025 году должны заменить все старые лифты, ремонты требуются и текущие, кроме того, идет строительство новых домов. «Новый День» разбирался, кто сможет занять эту нишу.

«В Екатеринбурге доля импортных лифтов – около четверти, это немало. На сегодняшний день из-за санкций «Отис», «Кон» и «Шиндлер» – все импортные производители ушли с рынка. Они пообещали, что сохранят свои обязательства по обслуживанию, но по факту сторонним организациям они запчасти не продают», – рассказал агентству депутат ЕГД Дмитрий Николаев, работающий в сфере обслуживания лифтов.

По его словам, если в советское время было много заводов, которые производили лифты, и их запчасти во многом были взаимозаменяемыми, то теперь каждый производитель старается сделать уникальные детали, не подходящие к оборудованию других производителей. «На сегодня более или менее подходят друг к другу запчасти Щербинского лифтостроительного завода, Могилевского и Карачаровского. Все, что касается импортных запчастей, – тут остается только надеяться на братьев наших зарубежных, на китайцев, насколько они быстро свой рынок переформатируют под потребности российского рынка по запчастям», – рассказал бизнесмен.

Имеющихся запасов хватит примерно до сентября. Но в любом случае есть риск получить две проблемы. С одной стороны, уже сейчас есть потребность в некоторых запчастях для «Отиса», но они стали очень дорогими, да и купить их невозможно. Китайцы, скорее всего, придумают, как заменить изделия, но они понимают, что у российского рынка особо альтернативы нет – и смогут ставить свою цену. Вторая проблема – это сроки. «Если в Китае заказывать запчасти, то они придут минимум через три месяца, у них всегда в контракте прописывался срок доставки от 3 до 6 месяцев, еще до санкций. А сейчас логистика вряд ли будет быстрее. Как жители будут ждать ту или иную запчасть полгода? Да они с ума сойдут», – добавил депутат.

Что касается новых лифтов, то западным производителям найдут альтернативу. «Есть четкое понимание, что лифтов марки «Отис» не будет точно. А остальные – ЩЛЗ (Щербинский лифтостроительный завод, – прим. ред.), Карачаровский лифтостроительный завод, Могилев, Евролифтмаш – остаются», – сообщили в Фонде капремонта.

Но импортное оборудование есть чем заменить. Как рассказал «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в рамках программы капремонта многоквартиников в регионе сразу использовались только отечественные или белорусские лифты. Речь идет о замене подъемников, которым исполнилось больше 25 лет, и эксплуатировать дальше их стало нельзя по требованиям техрегламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

Правда, и тут есть нюанс. По словам собеседника агентства, в лифтах из РФ и РБ 5-10% комплектующих – импорт. Причем это, как правило, лебедки, то есть самая важная в часть устройства. Но проблему уже решили. «Совместно с лифтостроительными заводами нашли выходы на поставщиков из КНР и Турции, сейчас у заводов еще есть запасы итальянских лебедок, но в ближайшее время они плавно перейдут на работу с турецкими и китайскими комплектующими», – сказал «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ региона.

Что касается новостроек, где часто устанавливают лифты иностранного производства и срок их эксплуатации еще довольно долог, но запчасти для текущего ремонта все же могут потребоваться, то и тут есть выход. «С учетом требований к строительству новых домов лифтовые шахты везде стандартные, и в случае необходимости замены лифтов или комплектующих есть возможность использовать оборудовании из России, Белоруссии и невраждебных нам стран», – пояснил Смирнов.

Речь не идет о том, чтобы из-за поломки одной детали заменять испанский или немецкий лифт целиком на российский или белорусский. Подходящие запчасти, по словам собеседника «Нового Дня», есть также в Китае и Турции.

Белорусским лифтам доверяет и Дмитрий Николаев. Он отметил, что с белорусами общался еще в 2009 году, и тогда лифты не выдерживали критики, но производители услышали все замечания, исправили и теперь делают весьма качественные лифты. По словам Николаева, все, кто успел заключить контракты с западными компаниями со сроком исполнения в течение года, оборудование получат, по стальным и «Отис», и «Кон», и «Шиндлер» заказы аннулируют.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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