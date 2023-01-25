Белорусские лифты могут занять до 30% рынка Свердловской области

Поставка белорусских лифтов в Свердловскую область выросла более чем в два раза – было отгружено более 500 изделий. В том числе их устанавливали в рамках программы замены лифтов в многоквартирных домах.

«В 2021 году в Свердловскую область было поставлено 257 лифтов, в 2022 году – более 500. Всего за год поставки выросли более чем в два раза», – сообщил руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергей Чичук.

Заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин заметил, что постепенно доля белорусских лифтов может составить 30% всего рынка. И уже сейчас можно прогнозировать открытие сервисного центра для их обслуживания и эксплуатации.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге (где сосредоточено большинство всех лифтов региона) доля импортных лифтов компаний «Отис», «Кон» и «Шиндлер» составляла около 25%. Из-за введения санкций все они ушли с рынка, хотя и обещали сохранить обязательства по обслуживанию в рамках контрактов. На замену, кроме белорусских, придут и отечественные – Щербинского лифтостроительного завода. Кстати, их уже активно устанавливают в новостройках.

В 2022 году в Свердловской области по программе заменили 378 лифтов с истекшим сроком эксплуатации в 110 многоквартирных домах. На это потратили 684,7 миллиона рублей. С 2023 года область вышла на плановую замену лифтового оборудования.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»