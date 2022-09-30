Старые импортные лифты на Урале заменят новыми отечественными

Свердловская область при замене старых лифтов на новые полностью перешла на установку подъемных механизмов, сделанных в России или в дружественных странах. Об этом рассказал и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«В связи с применением в отношении Российской Федерации экономических санкций ряд производителей импортного лифтового оборудования, занимающих значительную долю рынка лифтового оборудования, ушли от нас. Нам поставили задачу – организовать замещение импортного оборудования иным оборудованием без потери качества и удорожания стоимости. Мы полностью справились с этой задачей», – цитирует Смирнова ДИП.

Николай Смирнов рассказал, что в этом году в Свердловской области с участием областного бюджета будет заменено 378 лифтов в 110 многоквартирных домах. На эти цели было направлено 684,7 миллиона рублей. В этом году в регионе завершается реализация программы по ускоренной замене лифтов, у которых превышен срок эксплуатации. С 2023 года область выйдет на плановую замену лифтового оборудования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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