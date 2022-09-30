российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 сентября 2022, 16:19 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Старые импортные лифты на Урале заменят новыми отечественными

Свердловская область при замене старых лифтов на новые полностью перешла на установку подъемных механизмов, сделанных в России или в дружественных странах. Об этом рассказал и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«В связи с применением в отношении Российской Федерации экономических санкций ряд производителей импортного лифтового оборудования, занимающих значительную долю рынка лифтового оборудования, ушли от нас. Нам поставили задачу – организовать замещение импортного оборудования иным оборудованием без потери качества и удорожания стоимости. Мы полностью справились с этой задачей», – цитирует Смирнова ДИП.

Николай Смирнов рассказал, что в этом году в Свердловской области с участием областного бюджета будет заменено 378 лифтов в 110 многоквартирных домах. На эти цели было направлено 684,7 миллиона рублей. В этом году в регионе завершается реализация программы по ускоренной замене лифтов, у которых превышен срок эксплуатации. С 2023 года область выйдет на плановую замену лифтового оборудования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,