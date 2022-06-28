Финский производитель лифтов Kone избавляется от бизнеса в России

Финская корпорация KONE, являющаяся мировым лидер в производстве лифтов и эскалаторов, объявила о прекращении деятельности в России. Компания продаст российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщается на сайте KONE.

«Соглашение о покупке акций подлежит одобрению соответствующими регулирующими органами в России и, как ожидается, будет закрыто в течение четвертого квартала 2022 года», – говорится в пресс-релизе. Сумма планируемой сделки в сообщении не разглашается.

В компании добавили, что после закрытия сделки бизнес начнет работу под другим брендом. При этом KONE будет поставлять запчасти в Россию в течение переходного периода до трех месяцев после ухода из страны.

Ранее финский производитель прекратил поставки в России и отказался от подписания новых контрактов из-за российской спецоперации на Украине.

На Россию приходится менее 1% мировых продаж KONE. В настоящее время в российском подразделении работает около 650 человек, которые обслуживают около 1,5 тыс. клиентов.

Москва, Наталья Петрова

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