На пожаре в уральском поселке погибли два человека и пострадали трое, в том числе ребенок

Два человека погибли и трое, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами после пожара в поселке Совхозном Белоярского района.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, частный дом на улице Пролетарской загорелся сегодня в 03:08. Площадь пожара составила 896 кв. м. При его тушении были обнаружены тела мужчины и женщины. Еще трое, 18-летняя девушка, 19-летний юноша и 9-летний ребенок, попали в больницу. В самом тяжелом состоянии – ребенок, у которого диагностировали ожоги около 50% тела.

Точную причину пожара установят в результате экспертизы. По одной из версий, в доме произошло короткое замыкание электропроводки.

Прокуратура также проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и правил пожарной безопасности.

Белоярский район, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»