Установлены личности погибших и пострадавших в страшном пожаре в Совхозном (ФОТО)

Стали известны новые подробности страшного пожара в Белоярском районе. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уже установлены личности погибших. Это уроженцы Узбекистана – Наргиза Худойбердиева, 2001 г.р., и Шаробедин Шамшиев, 1973 г.р. Трое пострадавших – девушка, юноша и 9-летняя девочка – по предварительным данным, уроженцы Таджикистана. Им оказывается медицинская помощь. Сыщики отрабатывают несколько рабочих версий пожара, в том числе короткое замыкание электропроводки. На месте ЧП работают представители МВД, МЧС и Следственного комитета.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что следователи города Заречного организовали проверку. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы для выяснения точной причины смерти погибших и установления очага, причин возгорания. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение.

Напомним, частный дом на улице Пролетарской в поселке Совхозном загорелся сегодня в 03:08. Площадь пожара составила 896 кв. м. При его тушении были обнаружены тела мужчины и женщины. Еще трое, 18-летняя девушка, 19-летний юноша и 9-летний ребенок, попали в больницу. В самом тяжелом состоянии – ребенок, у которого диагностировали ожоги около 50% тела.

Белоярский район, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»