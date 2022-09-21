Мобилизация и кредит: что будет с платежами в случае призыва

После объявления о частичной мобилизации у тех, кому грозит отправка на Украину, возник вопрос о финансовом благополучии. «Ипотека, автокредит, жена в декрете, как платить?», «Брали кредит, есть ипотека, что делать, если призовут?» – такие вопросы сегодня оставляют в профильных сообществах.

«Новый День» задал эти вопросы в пресс-службы крупнейших банков, работающих в регионе. Представителт кредитных организаций попросили по возможности не упоминать название банков в тексте про мобилизацию. Но добавили, что не исключают: какие-то разъяснения на этот счет от регулятора будут. В Уральском отделении Центрального банка от комментариев отказались.

Также мы задали аналогичные вопросы в службы поддержки банков. Сотрудники кол-центров рекомендуют опираться на общие правила реструктуризации кредитов.

«Могу представить вам только общую информацию. Если у клиента возникли финансовые трудности, то он может обратиться в банк с просьбой предоставить отсрочку платежа или реструктуризацию долга. При этом необходимо будет предоставить документы, подтверждающие финансовые трудности. По каждой причине трудностей банк предлагает предоставить определенные документы», – порекомендовал сотрудник «Тинькофф-банка».

«Что касается кредитов, я не думаю, что люди, которые принимали решение, они задумывались об этом вопросе и вообще обсуждали. Но какие-то решения, я думаю, будут приняты. Либо освободят, либо, что более вероятно, дадут какие-то кредитные каникулы тем, кто будет участвовать во всех этих мобилизационных мероприятиях. Вполне возможно, будет принято решение вычитать сумму кредитных платежей прямо из жалования тех, кто будет мобилизован, технически это самый простой вариант», – считает финансовый аналитик Константин Селянин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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