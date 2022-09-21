ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Банк России выдал рекомендацию банкам и микрофинансовым организациях дать кредитные каникулы гражданам, попавшим под частичную мобилизацию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», – следует из сообщения.

Кредитным организациям и МФО также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, а также не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

«Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении», – уточнили в ЦБ.

При этом, как подчеркнул регулятор, банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне, имеющие жилищные кредиты, должны будут продолжать выплачивать ипотеку. «Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», – заявил парламентарий.

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин в обращении к населению объявил о частичной мобилизации. Он назвал это решение неотложным шагом для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности РФ. По словам министра оборона Сергея Шойгу, частичная мобилизация затронет порядка 300 тыс. резервистов. Он пояснил, что призывать на военную службу будут граждан, состоящих в запасе, а именно, тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.

Москва, Наталья Петрова

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